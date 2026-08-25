Rector del colegio Rufino Centro de Armenia destaca la importancia del retorno a clases

Armenia

Caracol Radio continúa recorriendo diferentes colegios del Quindío tras el retorno a clases presenciales este martes 25 de agosto.

El rector de la institución educativa Rufino Centro, José Uriel González reconoció el temor que genera en la comunidad en general un suceso como el vivido en la ciudad, sin embargo, considera es clave el regreso paulatino.

“Nosotros tenemos alrededor de 1700 estudiantes. En la sede Antonia Santos en el barrio Berlín, allá tenemos alrededor de 400 estudiantes de preescolar hasta el grado eh digamos noveno. Y aquí tenemos 1300 aproximadamente”, dijo.

Explicó que con el apoyo de la alcaldía municipal han tenido el tema técnico para realizar la evaluación de la infraestructura donde dictamina que la parte que está siendo utilizada está en perfectas condiciones lo que genera la tranquilidad para el retorno seguro a clases.

Mencionó que cuentan con dos sedes la del Rufino donde hubo caída de algunas paredes por lo que la zona impactada está aislada totalmente y la Antonia Santos donde hubo daños de mampostería.

Destacó que desde ese regreso progresivo también lo están acompañando con el transporte escolar y el PAE que son dos elementos fundamentales para la permanencia de los estudiantes.

Envío un llamado de tranquilidad a los padres de familia respecto a la medida.

“Hemos sido muy responsables en tomar estas decisiones. Por eso invitamos al padre de familia que sea consecuente. Nosotros entendemos todas las inquietudes que tenemos, pero no hemos tomado una decisión sin antes tener la certeza o al menos el dictamen de los técnicos, de los ingenieros de infraestructura del que la Alcaldía y de acuerdo a lo que nos han aconsejado y a todos los diagnósticos que nos han hecho, nosotros estamos utilizando las instalaciones, la planta física y creemos de que estamos si no en óptimas condiciones, sí en unas condiciones ideales para ir iniciando progresivamente la esta labor educativa”, puntualizó.