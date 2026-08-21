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21 ago 2026 Actualizado 13:04

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Barranquilla

Tecnoglass enviará 500 ventanas a damnificados por terremoto en Buenaventura

La empresa barranquillera Tecnoglass anunció una nueva donación para apoyar a las familias afectadas por la emergencia. El aporte fue destacado por Wilmar Valencia Orozco, líder social y gestor cultural del Pacífico colombiano.

(Cortesía Tecnoglass)

Valentina Utria

Barranquilla
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Tecnoglass anunció la entrega de 500 ventanas para beneficiar a familias damnificadas por el terremoto en Buenaventura. La donación fue confirmada por el empresario Christian Daes, quien se comunicó con líderes de la región para sumarse a la atención de la emergencia.

Un llamado a la solidaridad empresarial

Wilmar Valencia Orozco, reconocido líder social, gestor cultural y exdirector del Festival Folclórico del Pacífico Colombiano, destacó la importancia de estas alianzas y aseguró que “es mejor tener relaciones y amigos que el mismo dinero”, resaltando el valor de la confianza y la credibilidad para generar apoyo en momentos difíciles.

Las ventanas donadas cuentan con medidas de 1,2 por 1,2 metros y serán elaboradas en cristal templado, como parte del respaldo de la empresa barranquillera al proceso de recuperación de las familias afectadas.

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“Buenaventura hoy los necesita”

Valencia hizo un llamado a más empresarios y sectores productivos para que se sumen a estas iniciativas de ayuda y acompañen la reconstrucción de las comunidades afectadas.

Somos parte de la solución y no del problema”, afirmó, invitando a más organizaciones a aportar materiales y recursos para atender la emergencia.

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