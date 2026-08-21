Suspenden curul afro de Winsner Sandoval, cuota política de Pulgar

La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata, como representante a la Cámara por una de las dos curules de la circunscripción afro.

Sandoval llegó a ocupar el escaño que pertenecía al exsenador Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, y su elección ahora queda bajo revisión del alto tribunal.

Con raíces en Soledad, Atlántico

Winsner Sandoval es oriundo del municipio de Soledad, Atlántico, y es hermano de la actual alcaldesa de esa localidad, Alcira Sandoval.

Su llegada a la Cámara ha sido relacionada políticamente con el sector del exsenador Eduardo Pulgar, de quien ocupó la curul tras la vacancia generada por su condena.

El cuestionamiento al proceso electoral

El Consejo de Estado señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría desconocido el artículo 263 de la Constitución al asignar una curul al Partido Demócrata, pese a que la colectividad obtuvo 72.241 votos, cifra inferior al umbral establecido para esa circunscripción, fijado en 78.915 votos.

El alto tribunal indicó que el umbral es un requisito previo para acceder a la distribución de curules.

Debate sobre la asignación de las curules

El CNE había defendido la elección argumentando que ninguna lista alcanzó el cuociente electoral y que, por esa razón, las dos curules debían entregarse a las listas más votadas.

Sin embargo, el Consejo de Estado sostuvo que el umbral y el cuociente cumplen funciones distintas dentro del proceso electoral y que el primero debe cumplirse antes de participar en la repartición de escaños.

La decisión definitiva se conocerá una vez avance el estudio de fondo del proceso.