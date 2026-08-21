Capturan en el Tolima a alias “Samuel”, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar

Tolima

En el municipio de El Espinal, Tolima, se escondía alias “Samuel”, señalado como segundo cabecilla de zona en María La Baja, Bolívar, de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo.

El procedimiento de captura, realizado por la Policía Nacional, se desarrolló en el barrio Centro de El Espinal, donde los uniformados hicieron efectiva la captura de alias “Samuel”, de 30 años, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, emanada de la Fiscalía 155 Especializada de Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con la información aportada por funcionarios de Policía Judicial de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, el capturado sería, presuntamente, el segundo cabecilla de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

“Alias Samuel fue dejado a disposición de la autoridad judicial solicitante y, a esta hora, se encuentra siendo presentado en audiencia virtual, donde se definirá su situación jurídica”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

En 2021, también figura una captura de alias Samuel en el sector de María La Baja, junto a otras cuatro personas, por delitos como extorsión, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes. Tras dicha captura, Samuel habría recuperado la libertad y se habría refugiado en el Tolima.

“Este resultado evidencia el trabajo articulado y permanente de la Policía Nacional para contrarrestar las estructuras criminales que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Tolima y del territorio nacional”, concluyó el coronel Vargas.