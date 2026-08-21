Personería advierte largas esperas para reclamar medicamentos en Moniquirá

La Personería de Moniquirá volvió a advertir sobre las dificultades que enfrentan los usuarios para recibir medicamentos a través de Discolmeds, una situación que, según la personera Claudia Sotelo, se mantiene desde 2024 y se ha agudizado durante las últimas semanas. La funcionaria señaló que la entidad ha realizado seguimiento al servicio y que durante las jornadas de entrega se han encontrado adultos mayores y personas con discapacidad esperando hasta altas horas de la noche.

Claudia Sotelo explicó que en abril de 2024 se realizaron acuerdos con la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Boyacá para buscar soluciones a las dificultades en la prestación del servicio. Sin embargo, afirmó que los problemas persisten y que las condiciones en las que deben esperar los usuarios generan nuevas dificultades. «...Durante las últimas visitas que hemos hecho estamos evidenciando que son altas horas de la noche donde nos encontramos con adultos mayores, personas en condiciones de discapacidad sobre promedio 9, 10 de la noche...», señaló la personera.

La situación también involucra a usuarios de municipios vecinos que acuden a Moniquirá para reclamar sus medicamentos. Sotelo indicó que Discolmeds atiende afiliados de Coosalud, Nueva EPS y Protección, además de población procedente de localidades cercanas como Barbosa, Togüí y Arcabuco. Según explicó, en una de las jornadas, hasta las dos de la tarde ya se habían asignado 294 turnos para la entrega de pendientes y la cifra total de personas atendidas o en espera podía acercarse a 400.

La Personería reportó además 197 quejas formales relacionadas con el servicio de salud durante este año, de las cuales alrededor del 70 % corresponden a dificultades con la entrega de medicamentos. Claudia Sotelo sostuvo que la cifra no refleja todas las solicitudes que llegan a la entidad, porque muchas son gestionadas directamente para intentar resolverlas sin formalizar una queja. «...Lo que les aqueja es una dolencia y necesitan respuestas inmediatas...», afirmó. La funcionaria pidió a las EPS y a las autoridades de salud adoptar medidas para garantizar la entrega de medicamentos y mejorar las condiciones de atención.