Tunja se prepara para dos noches de arte, historia y patrimonio con la Noche de Museos

La jornada contará con artistas nacionales e internacionales, exposiciones, música, teatro y recorridos por espacios patrimoniales de la capital boyacense.

Tunja

Este viernes 2 y sábado 3 de octubre se realizará en Tunja la XV Noche de Museos de Tunja y la II Noche de Museos Departamental, una programación que reunirá exposiciones, danza, música, teatro y diferentes actividades relacionadas con el patrimonio en museos, plazas, teatros, bibliotecas y otros escenarios culturales.

La iniciativa es organizada de manera articulada entre la Alcaldía Mayor de Tunja y la Gobernación de Boyacá, y en esta edición amplía su programación con la participación de espacios culturales de la ciudad y municipios del departamento.

La apertura oficial será este viernes 2 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Allí se desarrollará el Encuentro Internacional de Danza, que contará con la participación del Ballet Folklórico Luis Javier de México, Ansamblul Folcloric Studentesc Junii Brasovului de Rumania y la Compañía Folclórica de Santiago de Chile.

En la Plaza de Bolívar también se presentará una exposición de arte del maestro boyacense Eduardo Malagón, además de actividades de teatro y música.

Museos abrirán sus puertas hasta las 10:00 de la noche

Uno de los principales componentes de la jornada será la apertura de diferentes museos y casas patrimoniales de Tunja, que tendrán programación especial durante las dos noches.

Entre los espacios participantes están la Casa Museo del Fundador, Casa Museo Eduardo Santos, Casa Museo Juan de Vargas, Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla, Museo Arqueológico de la UPTC, Museo de Arte UPTC, Museo de Historia Natural, Museo de la Medicina, Ecomuseo Los Cojines del Zaque y Museo de la Universidad de Boyacá.

También habrá actividades en el Palacio de Servicios Culturales, Plazoleta San Francisco, Pila del Mono, Teatro Mayor Bicentenario, Auditorio Boyaquirá, Biblioteca Infantil Pedro Pascasio Martínez, Cinemateca, Plaza Real y Paseo de la Salamandra, entre otros escenarios.

La secretaria de Cultura de Tunja, Laura María del Pilar Martínez, destacó que este año se logró ampliar la programación gracias a la articulación con la Gobernación de Boyacá.

“En esta oportunidad tenemos la novedad de que nos articulamos con la Secretaría de Cultura del departamento y eso nos permite ofrecer una programación mucho más amplia y de mayor alcance, en la que participarán artistas locales, regionales, nacionales e internacionales”, explicó.

La funcionaria señaló que habrá programación cultural desde las 4:00 de la tarde, mientras que el acto inaugural será a las 5:00 de la tarde. Los museos y casas patrimoniales permanecerán abiertos hasta las 10:00 de la noche, tanto el viernes como el sábado.

La ciudad también será escenario de la programación

Además de los museos, diferentes espacios públicos de Tunja serán utilizados para desarrollar actividades culturales. La programación contempla presentaciones en la Plaza de Bolívar, Plazoleta San Ignacio, Parque Pinzón y Plazoleta San Francisco.

También participarán algunas entidades y centros comerciales. Según la Secretaría de Cultura, se contará con un carro-tarima que recorrerá distintos sectores de la ciudad llevando actividades artísticas y culturales.

Para la secretaria Laura María del Pilar Martínez, la jornada busca que los ciudadanos no solamente visiten los museos, sino que recorran Tunja y conozcan su patrimonio.

“El espíritu de esta noche es el museo, pero también la ciudad como museo. Es la invitación a conocer nuestro patrimonio, a recorrer nuestra ciudad, pero también a conocer nuestra historia a través de ese legado”, afirmó.