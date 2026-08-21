Gobernador de Boyacá pide a los boyacenses ahorrar agua y prepararse para el fenómeno del Niño

El gobernador pidió reducir el desperdicio de agua, evitar quemas y denunciar a quienes provoquen incendios forestales.

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo un llamado a todos los habitantes del departamento para adoptar medidas de ahorro y uso responsable del agua ante la consolidación del fenómeno de El Niño, que podría generar condiciones de sequía y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Amaya aseguró que desde el inicio de su administración se han tomado medidas para fortalecer la capacidad de respuesta del departamento frente a las emergencias asociadas con las temporadas secas. Según explicó, la Gobernación ha fortalecido los equipos de socorro, adquirido maquinaria y adelantado inversiones para atender las dificultades que puedan presentarse.

“Nos hemos preparado para este fenómeno de El Niño que está llegando. Desde el primer día de nuestro gobierno, cuando encontramos una temporada de sequía y de incendios forestales, hemos estado tomando decisiones para estar preparados”, afirmó el mandatario.

El gobernador reconoció que las condiciones presupuestales del departamento han limitado algunas de las inversiones, pero sostuvo que se ha hecho lo necesario para mejorar la capacidad de atención ante una eventual emergencia.

Ahora, dijo, el reto requiere de la participación de toda la ciudadanía. Amaya insistió en que pequeñas acciones pueden contribuir a garantizar la disponibilidad del recurso hídrico durante los periodos más críticos.

“Una gota de agua que ahorre puede marcar la diferencia; un litro de agua que hoy se ahorre puede hacer falta el día de mañana”, señaló.

Entre las recomendaciones, el gobernador pidió evitar el lavado de vehículos con manguera, reducir el desperdicio de agua en las actividades cotidianas y reutilizar el líquido siempre que sea posible. También planteó aprovechar el agua que se deja correr mientras alcanza la temperatura adecuada en la ducha y reutilizar el agua de la lavadora para otras actividades.

Amaya también llamó la atención sobre el riesgo de incendios forestales y pidió a la ciudadanía evitar las quemas y denunciar a quienes provoquen incendios.

“Insistimos en no hacer quemas controladas, insistimos en denunciar a aquella persona que provoque un incendio, porque merece ser judicializada por la Fiscalía”, manifestó.

El mandatario departamental también destacó la necesidad de reducir las pérdidas de agua en los distritos de riego y los acueductos, así como proteger los reservorios y evitar la contaminación de las fuentes hídricas.

Una estrategia para Boyacá

El gobernador anunció que la estrategia de proteger, prevenir y actuar busca convertirse en una tarea conjunta entre la Gobernación, las alcaldías, las entidades, las instituciones, los empresarios y la ciudadanía.

“Hoy tenemos que unirnos en la necesidad de prepararnos para el fenómeno de El Niño y de actuar ya, no esperar a mañana”, afirmó.

Finalmente, el gobernador aseguró que la administración departamental está priorizando inversiones para disponer de recursos que permitan atender una eventual emergencia y manifestó su expectativa de contar con el respaldo del Gobierno Nacional.

“Vamos a seguir trabajando con mucho amor por esta tierra, con trabajo duro, como nos ha caracterizado siempre”, concluyó.