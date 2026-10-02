Corpoboyacá monitorea calidad del agua del río Chicamocha

Corpoboyacá adelanta un monitoreo sobre la calidad del agua del río Chicamocha, particularmente a su paso por Paipa y en el sistema de aguas termominerales del municipio. El seguimiento se realiza ante la reducción de los caudales asociada a las condiciones climáticas y por el posible incremento en la concentración de sales de las aguas termominerales.

La situación es relevante para actividades que utilizan el recurso hídrico, entre ellas la agricultura, la producción pecuaria y el abastecimiento de agua. El monitoreo busca establecer las condiciones actuales del río y determinar medidas que permitan mantener un equilibrio entre la capacidad de dilución del cauce y la disponibilidad del recurso.

De acuerdo con la información divulgada durante el noticiero, la menor disponibilidad de agua también obliga a optimizar las operaciones relacionadas con el recurso y a procurar que se utilice la menor cantidad posible, con el propósito de conservar reservas para los periodos más críticos de la temporada seca.

El reporte señala además que se han presentado lluvias durante los últimos tres días en el río Chicamocha, Tunja y el centro de Boyacá. Sin embargo, el seguimiento continúa debido a las condiciones de disponibilidad del agua y a la necesidad de establecer cómo puede variar la calidad del recurso ante los cambios en los caudales.