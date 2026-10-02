Cargos contra exdirector de Corpochivor por decisión sobre minería en Ramiriquí

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Plinio Rolando Forero Dueñas, quien fue director de Corpochivor entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades relacionadas con una resolución que permitió reactivar actividades mineras en Ramiriquí. Según el Ministerio Público, en septiembre de 2023 el entonces funcionario levantó las medidas preventivas que restringían la actividad, pese a que estas habían sido adoptadas un año antes por afectaciones al suelo y al agua.

Para la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el exdirector habría pasado por alto las condiciones ambientales que habían motivado la suspensión de las extracciones. La conducta fue calificada provisionalmente como una falta disciplinaria grave, cometida a título de culpa grave, por un posible desconocimiento de los principios de moralidad y eficacia.