Tribunal Administrativo de Boyacá anula ordenanza que autorizaba créditos por $230.000 millones

El gobernador Carlos Andrés Amaya señaló que apelará el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que es en primera instancia.

Tunja

El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la Ordenanza 026 del 6 de septiembre de 2024, mediante la cual la Asamblea Departamental había autorizado al gobernador de Boyacá para negociar y celebrar contratos de empréstito por $230.000 millones, destinados a financiar proyectos de inversión del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027.

La Sala de Decisión Cuarta determinó que durante el trámite del proyecto no se respetaron los plazos establecidos en la Ley 2200 de 2022 y en el Reglamento Interno de la Asamblea. En particular, encontró que el informe de ponencia para primer debate fue publicado el 3 de septiembre de 2024 y el debate se realizó al día siguiente, sin que transcurriera el término mínimo exigido.

El Tribunal también señaló que la rapidez del procedimiento restringió las posibilidades de participación ciudadana y requirió a la Asamblea y a la Gobernación implementar mecanismos que garanticen una participación democrática efectiva en futuros trámites.

Como consecuencia de la nulidad, la sentencia ordena la suspensión inmediata de la ejecución de la Ordenanza 026 y dispone que la Gobernación se abstenga de celebrar nuevos contratos y de ejecutar los contratos estatales vigentes financiados con recursos provenientes de los empréstitos autorizados por esa norma.

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El gobernador Carlos Andrés Amaya se refirió al fallo

Tras conocer el fallo, el gobernador Carlos Andrés Amaya señaló que respeta la decisión judicial, pero anunció que el equipo jurídico de la administración presentará una apelación ante el Consejo de Estado.

“El Gobierno de Boyacá es absolutamente respetuoso de los fallos judiciales, pero también, amparados en la ley, nuestro equipo jurídico presentará la apelación ante el Consejo de Estado, máxima corporación de lo contencioso administrativo”, señaló Amaya Rodríguez.

Amaya defendió además las obras y proyectos que, según explicó, se han adelantado con recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura vial del departamento, e invitó al diputado que presentó la demanda a recorrer las zonas intervenidas.

“Quiero invitarlo a recorrer el departamento, a darse cuenta con sus propios ojos cuántas comunidades han sido impactadas y beneficiadas por la maquinaria que compró el departamento, cuántas vías se han hecho con las propias manos de los campesinos y de las comunidades con convites comunales”, dijo.

El mandatario aseguró que existen más de 150 placa huellas listas para inaugurar y destacó las intervenciones realizadas en vías urbanas mediante el plan Mi Ciudad.

“Las obras para el Gobierno de Boyacá son para las comunidades que servimos y que debemos siempre privilegiar ante cualquier división y contradicción política”, recalcó.

Situación de la Transversal de Boyacá

El gobernador Carlos Amaya también indicó que los recursos del empréstito destinados a la Transversal de Boyacá no alcanzaron a ser contratados. Según indicó, el departamento tuvo que elaborar los estudios y diseños de la vía ante la falta de entrega de estos documentos por parte del Invías.

“Desafortunadamente no alcanzamos a contratar los del empréstito destinados a la Transversal de Boyacá, pues el Invías no nos entregó los estudios y diseños como había sido su compromiso. Tuvimos que hacerlo nosotros”, expresó el mandatario.

Amaya agregó que, una vez realizados los estudios, la Gobernación solicitó autorización para intervenir esta vía nacional, pero la petición fue negada por Invías. Señaló que actualmente esperan una mesa técnica para explicar la importancia de las inversiones.

“Si bien es cierto la Transversal de Boyacá, sobre todo entre Tunja, Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores y Páez, debería ser invertida cien por ciento con recursos de la Nación, la Gobernación de Boyacá en los últimos años es quien ha invertido recursos importantes para el mejoramiento de esta vía”.

La decisión del Tribunal es de primera instancia, por lo que el proceso continuará con los recursos que correspondan. Mientras tanto, la sentencia ordena suspender la ejecución de la ordenanza y establece restricciones sobre los contratos financiados con los empréstitos autorizados por ella.