Mintransporte pide suspender tres nuevas cámaras en la vía Barranquilla-Cartagena

El pasado martes 18 de agosto, el director del Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, anunció la instalación de tres nuevas cámaras de velocidad: una en el sector de Turipaná, otra antes del Sombrero Vueltiao y una tercera en una recta ubicada a la salida del departamento.

Con estos nuevos dispositivos, la Vía al Mar llegaría a siete cámaras de fotodetección destinadas al control de velocidad.

Sin embargo, el anuncio generó una reacción de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien manifestó en sus redes sociales que considera excesiva la cantidad de cámaras previstas para este corredor y ordenó suspender la entrada en operación de los tres nuevos dispositivos.

En ese sentido, el experto en movilidad Isidro Ruiz considera que la instalación de estos dispositivos debe responder a criterios técnicos y a las condiciones reales de seguridad de cada punto.

“Hay unos puntos en la Vía al Mar donde están instalados estos sistemas. Por ejemplo, en la entrada del conjunto Aguamarina hay un sistema que, desde el punto de vista técnico, si uno lo revisa, no cumple ninguna función. Ahí no hay ninguna comunidad amenazada; es una recta con una sucesión de curvas y no hay un peligro que registre gravedad para los usuarios”.

Más información Tecnoglass enviará 500 ventanas a damnificados por terremoto en Buenaventura

El experto también sostiene que la normativa establece que las cámaras deben utilizarse para controlar el exceso de velocidad.

“La ministra tiene razón. Lo que se debe hacer es revisar los estudios técnicos y no solamente los de estos puntos, sino todos los sistemas de fotodetección que están instalados en el país”.

Para Ruiz, antes de instalar una fotodetección deben agotarse otras alternativas de seguridad vial. La primera opción sería una señalización adecuada; si esta no funciona, se podría implementar una zona de tráfico calmado, con elementos como reductores de velocidad. Y solo como último recurso debería recurrirse a una cámara de fotodetección.