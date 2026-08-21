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21 ago 2026 Actualizado 11:38

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Cúcuta

Atacan con drones tres instalaciones de Policía en Norte de Santander

Las acciones ocurrieron de manera casi simultánea en Tibú y El Zulia.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia. / Jose Herchel Ruiz

Foto: Referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Tres instalaciones de la Policía fueron atacadas con drones cargados con explosivos durante la madrugada de este viernes, 21 de agosto, en municipios de Norte de Santander.

Los hechos se registraron hacia las 3:15 de la madrugada, de manera simultánea, en el corregimiento Campo Dos y la vereda Petrólea, en Tibú, y en la estación de Policía del corregimiento La Ye de Astilleros, jurisdicción del municipio de El Zulia.

En los tres casos, los responsables habrían utilizado drones cargados con explosivos, dirigidos contra las instalaciones donde permanecen unidades de la Policía Nacional.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de estas acciones.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer los daños ocasionados y determinar quiénes estarían detrás de los ataques, que se registraron de manera casi simultánea en esta zona del departamento.

Estos nuevos ataques se suman a los más recientes hechos violentos en contra de la Fuerza Pública en diferentes municipios del departamento, bajo esta misma modalidad; además del secuestro de 3 uniformados de la Policía.

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