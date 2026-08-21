Estos son los 26 generales y almirantes que saldrían de las FFMM tras cambios en la cúpula militar

Luego de la conformación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se confirmó la salida de 26 generales y almirantes del servicio activo, entre ellos altos oficiales del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Lea también: De la Espriella confirmó cúpula militar: estos son los perfiles de la línea de mando de las FF.MM.

En el Ejército Nacional salen 12 oficiales, entre ellos el general Hugo Alejandro López Barreto, quien se desempeñaba como comandante general de las Fuerzas Militares, y el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional.

También dejan el servicio los mayores generales Juan Carlos Correa Consuegra, Carlos Alberto Rincón Arango, Fabio Leonardo Caro Cancelado, Jaime Alonso Galindo, Giovanni Rodríguez León, Raúl Fernando Vargas Idárraga y Walther Adrián Giraldo Jiménez, además de los brigadieres generales Juan Miguel Huertas Herrera, José Luis Esparza Guerrero y Federico Alberto Mejía Torres.

En la Armada Nacional se registran siete salidas: los almirantes Juan Ricardo Rozo Obregón y Harry Ernesto Reyna Niño, los vicealmirantes Orlando Enrique Grisales Franceschi, Hernando Enrique Mattos Dager, Luis Fernando Márquez Velosa y Carlos Alberto Serrano Guzmán, además del mayor general CIM Adolfo Enrique Hernández Ruiz.

Por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana salen siete oficiales: el general Carlos Fernando Silva Rueda y los mayores generales Alfonso Lozano Ariza, Óscar Zuluaga Castaño, Andrés Guzmán Morales, Edgar Mauricio Falla Vargas, Juan Guillermo Tamara Melo y Kerly Sánchez Pesca.

Estos movimientos hacen parte de la reorganización de la línea de mando de las Fuerzas Militares, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara los nuevos comandantes de las instituciones castrenses.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: