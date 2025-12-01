Grupo Firme llega a Bogotá con el Órale Wey Fest: Lugar, fechas y precios

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana este 5 y 6 de diciembre, con la llegada de Grupo Firme y el festival Órale Wey Fest, que promete dos jornadas históricas para más de 40.000 asistentes.

Por la alta demanda, se habilitó una segunda fecha el viernes 5 de diciembre, sumándose al show principal del sábado 6, ambos con apertura de puertas desde las 3:00 p.m. y presentaciones que se extenderán por más de tres horas.

También puede leer: BEÉLE sigue extendiendo su récord y acaba de anunciar su OCTAVA FECHA en el Movistar Arena

Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, interpretará sus éxitos más emblemáticos como “Ya Supérame”, “En Tu Perra Vida”, “Cada Quien”, “El Amor No Fue Pa’ Mi” y “El Tóxico”, además de temas de su álbum “Evolución”, incluyendo “El Beneficio de la Duda”, que supera los 349 millones de visualizaciones en YouTube.

El cartel del festival reúne a 13 artistas invitados que representan lo mejor del género: Luis Antonio López “El Mimoso”, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, Clave Especial, Calle 24, Víctor Valverde, Patria Chica, Hernán Sepúlveda, Árath Arceo, Moy Bobadilla, Los HH y Los del Roble. Como cuota colombiana, se suma Yeison Jiménez, quien estará en la primera fecha.

Este evento marca un hito para la música mexicana en Colombia, consolidando la conexión cultural entre ambos países y ofreciendo una experiencia única para los amantes del género. Con un montaje de gran formato, sonido de última generación y una producción pensada para el público bogotano, el Órale Wey Fest se perfila como uno de los conciertos más esperados del año.

GRUPO FIRME PRECIOS BOGOTA Ampliar

Las entradas están disponibles en canales oficiales, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda. Grupo Firme no solo trae música, sino una celebración que promete convertir a Bogotá en la capital del regional mexicano por dos días.