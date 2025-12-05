Grupo Firme en Bogotá: Setlist, cierres viales, horarios y estado del clima en el Estadio El Campín

Este viernes 05 de diciembre y sábado 06 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana, con la llegada de Grupo Firme y el festival Órale Wey Fest, que promete dos jornadas históricas para más de 40.000 asistentes.

Artistas invitados:

Grupo Firme preparó todo un festival para su presentación en Colombia, este evento lleva el nombre de “Órale Way Fest” y tiene varios artistas que se sumaron a su convocatoria:

Luis Antonio López “El Mimoso”

Gabito Ballesteros

Majo Aguilar

Juan Freer

Clave Especial

Calle 24

Víctor Valverde

Patria Chica

Hernán Sepúlveda

Árath Arceo

Moy Bobadilla

Los HH

Los del Roble

Yeison Jiménez (Hará parte de la primera fecha)

Horarios:

El festival que se realiza en el Estadio el Campín abrirá sus puertas desde la 1 de la tarde y el primer show estará en tarima sobre las 4:00 pm y se extenderá a lo largo de toda la noche.

Rutas de llegada al Órale Way Fest:

TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central.

Rutas de salida del Órale Way Fest:

TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.

La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

Posible SetList o listado de canciones que cantará Grupo Firme:

Pídeme

Felicidades

Juro por Dios

El amor no fue pa’ mí

Tusa

Alaska

Lujos y secretos

Cada quien

Entre botellas

Cumbias

Típico clásico

El beneficio de la duda

Luna

Todavía te amo

Hubiéramos

Quiere llorar y no puede

Alégale al Umpire

Segundas partes

Que te quieran bonito

Cuánto cuesta

Se fue la pantera

Cada vez te extraño más

Hasta la miel amarga

Calidad

Hablando claro

Qué fuimos

Música romántica

Tú

Dile a tu orgullo

Set Jhonny

El amor a tus pies

El amor soñado

El tóxico

Decide tú

En tu perra vida

Yo ya no vuelvo contigo

El amor de su vida

Qué onda perdida

Ya supérame

Gracias

Estado del clima Viernes 05 de diciembre:

Según el IDEAM este es el estado del clima para este viernes 05 de diciembre, téngalo en cuenta para prepararse:

Tarde: se prevé cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas en el sur y centro-oriente de la ciudad, en localidades de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. No se descarta actividad eléctrica atmosférica.

Noche: se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias en el corredor oriental de la ciudad.

Estado del clima Sábado 06 de diciembre:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte de la ciudad.