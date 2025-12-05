Tendencias

Grupo Firme en Bogotá: Setlist, cierres viales, horarios y estado del clima en el Estadio El Campín

El grupo abanderado del regional mexicano estará este 5 y 6 de diciembre con su “Órale Way Fest” en el Estadio El Campín

Cortesía: “Órale Wey: Fest Mexa”

Cortesía: “Órale Wey: Fest Mexa”

Este viernes 05 de diciembre y sábado 06 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana, con la llegada de Grupo Firme y el festival Órale Wey Fest, que promete dos jornadas históricas para más de 40.000 asistentes.

Lea también: Grupo Firme llega a Bogotá con el Órale Wey Fest: Lugar, fechas y precios

Artistas invitados:

Grupo Firme preparó todo un festival para su presentación en Colombia, este evento lleva el nombre de “Órale Way Fest” y tiene varios artistas que se sumaron a su convocatoria:

  • Luis Antonio López “El Mimoso”
  • Gabito Ballesteros
  • Majo Aguilar
  • Juan Freer
  • Clave Especial
  • Calle 24
  • Víctor Valverde
  • Patria Chica
  • Hernán Sepúlveda
  • Árath Arceo
  • Moy Bobadilla
  • Los HH
  • Los del Roble
  • Yeison Jiménez (Hará parte de la primera fecha)

Horarios:

El festival que se realiza en el Estadio el Campín abrirá sus puertas desde la 1 de la tarde y el primer show estará en tarima sobre las 4:00 pm y se extenderá a lo largo de toda la noche.

Rutas de llegada al Órale Way Fest:

TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central.

Rutas de llegada al Órale Way Fest

Rutas de salida del Órale Way Fest:

TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.

La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

Rutas de salida Órale Way Fest

Posible SetList o listado de canciones que cantará Grupo Firme:

  • Pídeme
  • Felicidades
  • Juro por Dios
  • El amor no fue pa’ mí
  • Tusa
  • Alaska
  • Lujos y secretos
  • Cada quien
  • Entre botellas
  • Cumbias
  • Típico clásico
  • El beneficio de la duda
  • Luna
  • Todavía te amo
  • Hubiéramos
  • Quiere llorar y no puede
  • Alégale al Umpire
  • Segundas partes
  • Que te quieran bonito
  • Cuánto cuesta
  • Se fue la pantera
  • Cada vez te extraño más
  • Hasta la miel amarga
  • Calidad
  • Hablando claro
  • Qué fuimos
  • Música romántica
  • Dile a tu orgullo
  • Set Jhonny
  • El amor a tus pies
  • El amor soñado
  • El tóxico
  • Decide tú
  • En tu perra vida
  • Yo ya no vuelvo contigo
  • El amor de su vida
  • Qué onda perdida
  • Ya supérame
  • Gracias

Estado del clima Viernes 05 de diciembre:

Según el IDEAM este es el estado del clima para este viernes 05 de diciembre, téngalo en cuenta para prepararse:

  • Tarde: se prevé cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas en el sur y centro-oriente de la ciudad, en localidades de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. No se descarta actividad eléctrica atmosférica.
  • Noche: se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias en el corredor oriental de la ciudad.

Lea también: ¿Habrá lluvias en el puente de Velitas?: Este es el pronóstico del IDEAM para el 5,6,7 y 8 de diciembre

Estado del clima Sábado 06 de diciembre:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte de la ciudad.

  • Mañana: Predominio de tiempo seco, cielo parcialmente nublado.
  • Tarde: Mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas como Usaquén, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar.
  • Noche: Persistencia de lluvias ligeras a moderadas, sobre todo en el occidente de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad