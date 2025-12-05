Grupo Firme en Bogotá: Setlist, cierres viales, horarios y estado del clima en el Estadio El Campín
El grupo abanderado del regional mexicano estará este 5 y 6 de diciembre con su “Órale Way Fest” en el Estadio El Campín
Este viernes 05 de diciembre y sábado 06 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana, con la llegada de Grupo Firme y el festival Órale Wey Fest, que promete dos jornadas históricas para más de 40.000 asistentes.
Artistas invitados:
Grupo Firme preparó todo un festival para su presentación en Colombia, este evento lleva el nombre de “Órale Way Fest” y tiene varios artistas que se sumaron a su convocatoria:
- Luis Antonio López “El Mimoso”
- Gabito Ballesteros
- Majo Aguilar
- Juan Freer
- Clave Especial
- Calle 24
- Víctor Valverde
- Patria Chica
- Hernán Sepúlveda
- Árath Arceo
- Moy Bobadilla
- Los HH
- Los del Roble
- Yeison Jiménez (Hará parte de la primera fecha)
Horarios:
El festival que se realiza en el Estadio el Campín abrirá sus puertas desde la 1 de la tarde y el primer show estará en tarima sobre las 4:00 pm y se extenderá a lo largo de toda la noche.
Rutas de llegada al Órale Way Fest:
TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central.
Rutas de salida del Órale Way Fest:
TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.
La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.
Posible SetList o listado de canciones que cantará Grupo Firme:
- Pídeme
- Felicidades
- Juro por Dios
- El amor no fue pa’ mí
- Tusa
- Alaska
- Lujos y secretos
- Cada quien
- Entre botellas
- Cumbias
- Típico clásico
- El beneficio de la duda
- Luna
- Todavía te amo
- Hubiéramos
- Quiere llorar y no puede
- Alégale al Umpire
- Segundas partes
- Que te quieran bonito
- Cuánto cuesta
- Se fue la pantera
- Cada vez te extraño más
- Hasta la miel amarga
- Calidad
- Hablando claro
- Qué fuimos
- Música romántica
- Tú
- Dile a tu orgullo
- Set Jhonny
- El amor a tus pies
- El amor soñado
- El tóxico
- Decide tú
- En tu perra vida
- Yo ya no vuelvo contigo
- El amor de su vida
- Qué onda perdida
- Ya supérame
- Gracias
Estado del clima Viernes 05 de diciembre:
Según el IDEAM este es el estado del clima para este viernes 05 de diciembre, téngalo en cuenta para prepararse:
- Tarde: se prevé cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas en el sur y centro-oriente de la ciudad, en localidades de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. No se descarta actividad eléctrica atmosférica.
- Noche: se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias en el corredor oriental de la ciudad.
Estado del clima Sábado 06 de diciembre:
En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte de la ciudad.
- Mañana: Predominio de tiempo seco, cielo parcialmente nublado.
- Tarde: Mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas como Usaquén, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar.
- Noche: Persistencia de lluvias ligeras a moderadas, sobre todo en el occidente de la ciudad.