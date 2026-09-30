Sin acuerdo termina audiencia por deterioro de la Transversal de Boyacá y ordenan practicar prueba

San Pablo de Borbur

La audiencia de pacto de cumplimiento convocada por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de una acción popular presentada por la Personería de San Pablo de Borbur terminó sin acuerdo entre las entidades involucradas en la intervención y mantenimiento de la Transversal de Boyacá, en el tramo entre Otanche y Chiquinquirá.

El personero de San Pablo de Borbur, Uribe Urazán, explicó que la acción busca proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades del occidente de Boyacá, ante el deterioro que presenta este corredor vial.

Según el funcionario, el tramo corresponde a la Ruta 60, tramo 6007, con cerca de 90 kilómetros, y conecta a municipios como Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, Briceño, Tununguá, Maripí y Chiquinquirá.

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“A pesar de que se hizo presente el Instituto Nacional de Vías, no hubo un ánimo conciliatorio. La Gobernación de Boyacá tampoco quiso conciliar”, afirmó el personero.

Urazán señaló además que una de las empresas involucradas en el contrato no asistió a la audiencia, por lo que el pacto de cumplimiento no pudo concretarse.

Ante este escenario, el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana ordenaría la práctica de pruebas dentro del proceso, con el propósito de establecer las condiciones actuales de la vía y las responsabilidades de las entidades involucradas.

El personero advirtió que existen varios puntos críticos a lo largo de la carretera. Entre ellos mencionó los kilómetros 60 y 61, donde, según indicó, se estaría perdiendo la banca; los kilómetros 30 y 31, donde aseguró que la banca se hundió entre cinco y seis metros, y el kilómetro 10+500, donde también se habría presentado un hundimiento.

“Han hecho un mantenimiento de un 20 por ciento contra el 80 por ciento que falta por hacer”, sostuvo el representante del Ministerio Público, al referirse a las intervenciones realizadas en el corredor.

También aseguró que hay afectaciones en el pavimento de los kilómetros 38, 39 y 40 y manifestó su preocupación por el riesgo de que un deterioro mayor termine afectando la comunicación terrestre con varios municipios del occidente de Boyacá.

Personería pide que se priorice la situación de la vía

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El personero insistió en que la acción popular no busca protagonismo institucional, sino evitar que el deterioro de la carretera termine generando un aislamiento de las comunidades.

“Esta acción popular no se interpuso por egocentrismo. Se interpuso porque vemos la necesidad de que el occidente bajo sea protegido”, afirmó.

Urazán también pidió al magistrado que conozca directamente las condiciones de la carretera y de los municipios que dependen de este corredor para el transporte de productos agrícolas y el desplazamiento de sus habitantes.