Cuatro equipos vallecaucanos van por el título de la Liga Femenina de Fútbol

La fase de todos contra todos de la Liga Femenina BetPlay 2026 terminó con una noticia importante para el fútbol del Valle del Cauca: los cuatro equipos del departamento que disputaron el torneo avanzaron a los cuadrangulares semifinales.

América de Cali, Deportivo Cali, Internacional de Palmira y Orsomarso quedaron entre los ocho mejores equipos y ahora buscarán avanzar a la siguiente instancia en el camino hacia el título.

La clasificación de Orsomarso se confirmó en la última jornada. El equipo vallecaucano goleó 3-0 al Deportivo Pasto y aprovechó la derrota de Independiente Medellín 0-3 ante América de Cali para quedarse con el último cupo a los cuadrangulares.

De esta manera, el Valle del Cauca tendrá una representación completa en la fase decisiva del campeonato, con cuatro equipos entre los ocho que continúan en carrera. El sorteo realizado por la Dimayor dejó a los conjuntos vallecaucanos distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: Atlético Nacional, Internacional de Palmira, Internacional de Bogotá y Millonarios.

Grupo B: Deportivo Cali, Orsomarso, Independiente Santa Fe y América de Cali.

El principal atractivo para el fútbol del departamento estará precisamente en el Grupo B, donde América de Cali y Deportivo Cali protagonizarán nuevamente el clásico vallecaucano, esta vez en la fase de cuadrangulares. Además, de ser uno de los grupos con los equipos más ganadores de la Liga.

En el Grupo A, Internacional de Palmira comenzará su camino frente a Atlético Nacional, mientras Millonarios se medirá con Internacional de Bogotá.

Deportivo Cali y Atlético Nacional quedaron como cabezas de serie después de finalizar en las dos primeras posiciones de la fase regular y contarán con el denominado punto invisible durante los cuadrangulares.

La segunda fase se disputará con partidos de ida y vuelta. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se definirán los finalistas de la Liga Femenina BetPlay 2026.