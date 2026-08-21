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21 ago 2026 Actualizado 13:24

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El MÍO vuelve a circular por la calle 5 entre San Bosco y Unidad Deportiva

Desde este viernes se recuperan cinco estaciones, mientras el tramo entre las carreras 56 y 66 continúa cerrado por seguridad.

Metro Cali - 2025

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Desde este viernes regresan cinco estaciones entre San Bosco y Unidad Deportiva. El tramo entre las carreras 56 y 66 continuará cerrado.

Desde las 5:00 de la mañana de este viernes 21 de agosto, los buses del MÍO volverán a circular por la calle 5 entre las estaciones San Bosco y Unidad Deportiva.

Con esta reapertura regresan al servicio Santa Librada, Manzana del Saber, Estadio, Tequendama y Lido, recuperando la conexión directa por este corredor.

Pero no todo el recorrido hacia el sur vuelve a la normalidad. El tramo de la calle 5 entre las carreras 56 y 66 seguirá cerrado por las afectaciones que presentan algunas edificaciones cercanas.

¿Qué pasa con las rutas?

  • E37, T47 y T57: vuelven a su recorrido habitual.
  • A04: recupera la conexión con Manzana del Saber.
  • P27D: llegará hasta Unidad Deportiva y, en lugar de continuar por la calle 5 hacia el sur, tomará carrera 50 y Autopista Suroriental, hasta la carrera 66, donde retomará la calle 5.
  • T31, E21, E51 y E27: después de Unidad Deportiva también tomarán carrera 50 y Autopista Suroriental para evitar el tramo cerrado y volverán a la calle 5 a la altura de la carrera 66.
  • P62A: después de Unidad Deportiva tomará carrera 50 y Autopista Suroriental hasta carrera 66 para continuar hacia la Terminal Simón Bolívar.
  • P47A y P47B: mantienen el desvío que ya vienen realizando por carrera 39, calle 14, carrera 50, Unidad Deportiva y luego la Autopista Suroriental.
  • P51C: mantiene su desvío por la Autopista Suroriental.

Las estaciones Guadalupe, Pampalinda y Refugio continuarán cerradas mientras avanzan las revisiones de seguridad.

La reapertura fue autorizada después de las evaluaciones realizadas por Gestión del Riesgo, Bomberos, Movilidad y Metro Cali. La recuperación del resto del recorrido dependerá de las revisiones de las edificaciones ubicadas en el tramo que continúa restringido.

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