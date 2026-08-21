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21 ago 2026 Actualizado 13:16

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Ascienden a dos los disidentes Farc capturados tras ataque a Policía en Santa Elena, El Cerrito

Uno fue detenido por el Ejército en zona rural de Palmira y el otro por la Policía en El Cerrito, Valle

El Ejército Nacional recuperó el control en Cajibío Cauca tras el asedio de las disidencias

El Ejército Nacional recuperó el control en Cajibío Cauca tras el asedio de las disidencias

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A dos asciende el número de presuntos integrantes de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC capturados tras el ataque con una granada y disparos contra la subestación de Policía del corregimiento de Santa Elena, en zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca.

El más reciente detenido fue ubicado en inmediaciones de este corregimiento. Según la Policía, el hombre tenía en su poder proveedores y munición. Además, sería señalado de instalar pancartas alusivas a esta estructura armada en diferentes sectores del centro del Valle y de distribuir los panfletos relacionados con el grupo.

La captura se produjo durante la reacción de las autoridades luego del ataque contra la subestación de Policía.

Previamente, en medio de los combates registrados en el sector de Tablones, zona rural de Palmira, tropas de la Tercera Brigada del Ejército habían capturado a otro presunto integrante de esta misma estructura.

A este hombre, según las autoridades, le fueron encontrados un fusil, un lanzagranadas, granadas y prendas de uso privativo de la organización armada.

Durante estos combates, un suboficial del Ejército resultó herido. Las autoridades mantienen operaciones en el centro del Valle del Cauca para ubicar y capturar a los demás integrantes de la compañía Adán Izquierdo.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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