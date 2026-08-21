Cruz Roja cerró la recolección de ayudas en Bucaramanga y prepara los últimos tres envíos

Desde Bucaramanga esperan despachar los últimos tres camiones cargados con ayudas humanitarias para los afectados por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Hasta el momento ya han salido tres vehículos: uno con destino a Istmina, en Chocó, el segundo hacia Pereira y el tercero hacia Buga, en el Valle del Cauca, según los datos entregados por la Cruz Roja de Santander.

Ahora se espera que el cuarto camión salga el próximo domingo 23 de agosto hacia Armenia. El quinto y el sexto todavía están a la espera de que empresas de transporte se sumen a esta iniciativa y presten sus servicios.

Así fueron distribuidas las primeras ayudas

Istmina, Chocó: 1.103 kits de alimentos, 360 kits de aseo, 1.440 kilos de agua y 1.000 kilos de insumos médicos.

1.103 kits de alimentos, 360 kits de aseo, 1.440 kilos de agua y 1.000 kilos de insumos médicos. Pereira, Risaralda: 1.387 kits de alimentos, 255 kits de aseo y 2.120 kilos de agua.

1.387 kits de alimentos, 255 kits de aseo y 2.120 kilos de agua. Buga, Valle del Cauca: 1.221 kits de alimentos, 390 kits de aseo y 1.650 kilos de agua.

Como dato, Bucaramanga es la segunda ciudad del país que más ayudas humanitarias ha recolectado, después de Bogotá, según la Cruz Roja de Santander.

Solo en la Ciudad Bonita se recibieron más de 120 toneladas de alimentos y productos de aseo. Además, más de 400 personas han participado en esta iniciativa.

Ayer, jueves 20 de agosto, fue el último día de recepción de donaciones en Neomundo.

Según Carlos Rodríguez, director de Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja en Santander, la recolección superó las expectativas y ahora el objetivo es organizar y enviar las ayudas.

“La solidaridad de los santandereanos ha desbordado nuestra capacidad, ha desbordado nuestras expectativas. Hasta el día de ayer recibimos ayudas de todos los municipios, desde el sur, desde el occidente, desde el oriente, desde todas las provincias”, señaló Rodríguez.

La Cruz Roja evalúa una nueva jornada de recolección

Aunque la Cruz Roja de Santander no descarta recibir más donaciones, por ahora se enfocará en organizar las ayudas que ya fueron entregadas.

Si bien ya se han procesado más de 120 toneladas, todavía quedan productos por clasificar y empacar en kits de alimentos y aseo para las familias afectadas.

“Estaremos evaluando si en el futuro podemos retomar la recolección de ayudas. De ser así, informaremos a la comunidad de Santander sobre la apertura de una nueva campaña”, indicó Rodríguez.