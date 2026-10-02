Espacio público de Bucaramanga retiró casetas ubicadas cerca del Centro Comercial La Isla

Bucaramanga

El Departamento Administrativo de Espacio Público de la alcaldía de Bucaramanga, Dadep retiró tres casetas de venta de comidas ubicadas en la acera de las carreras 17B y 17C entre calles 54 y 55, a pocos metros del Centro Comercial La Isla.

Caracol Radio estableció que “la diligencia materializó órdenes policivas precedidas de actuación administrativa, acompañamiento institucional y oferta de alternativa de reubicación y formalización”.

Sin embargo, las personas que trabajaban en las casetas indicaron que nunca fueron enteradas del trámite del desalojo que se constituyó en una de las primeras acciones de la administración local en defensa del espacio público.

El Dadep dice que los propietarios de los negocios informales retirados del espacio público recibieron oferta institucional para que siguieran trabajando en locales que tiene la alcaldía.

Un documento del Departamento Administrativo da cuenta que “durante el retiro quedaron expuestas condiciones de salubridad que exigían atención: presencia de roedores y cucarachas, así como deficiencias en las instalaciones de desagüe y abastecimiento de agua”.

De acuerdo con la alcaldía, “estas circunstancias son relevantes para la protección de los consumidores de alimentos preparados en el lugar”.