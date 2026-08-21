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21 ago 2026 Actualizado 13:18

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Bogotá

Complejo acuático en Bogotá abre su puertas tras renovación: tuvo una inversión de $5 mil millones

Las cuatro piscinas, la cubierta, el gimnasio, el restaurante y otros espacios fueron

intervenidos para ofrecer mejores condiciones a deportistas, ligas, clubes, escuelas y ciudadanía.

Complejo Acuático de Bogotá

Complejo Acuático de Bogotá / DANIEL_PEREZ DAMAPERBO

Complejo Acuático de Bogotá
Bogotá
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El Complejo Acuático reabrió sus puertas después de una intervención que renovó sus cuatro piscinas y otros espacios fundamentales para la práctica, el entrenamiento y el desarrollo de los deportes acuáticos en la ciudad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte destinó $5.092 millones a las obras realizadas en las piscinas olímpica, semiolímpica, de clavados e infantil, así como en la cubierta, el gimnasio, el restaurante y espacios complementarios.

La mayor inversión se concentró en las cuatro piscinas, con $4.955 millones destinados “a trabajos de reposición de geomembranas, impermeabilización, renovación de enchapes, mantenimiento de pisos y playas, y adecuación de escaleras y pasamanos”.

Intervención de las piscinas

Durante la ejecución de los trabajos surgieron condiciones técnicas que solo pudieron ser identificadas después del vaciado de las piscinas y el retiro de algunos materiales.

De acuerdo con el IDRD, “en el foso de clavados se encontraron fisuras que requirieron tratamiento especializado y, en las piscinas olímpica, semiolímpica e infantil, se identificaron afectaciones en bases y muros laterales que hicieron necesario ampliar el alcance inicial de las obras”.

Sumado a esto, el Distrito invirtió $92,8 millones en el mantenimiento de la cubierta, con trabajos de limpieza, tratamiento y adecuación de canales para mejorar el manejo de aguas lluvias y proteger la infraestructura.

Otros $44,4 millones fueron destinados a la recuperación y adecuación del restaurante y al mantenimiento del gimnasio.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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