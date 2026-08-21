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21 ago 2026 Actualizado 12:55

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Combates en Palmira entre Ejército y disidencias Farc dejan un militar herido y un capturado

El enfrentamiento ocurrió tras el ataque con granada y disparos contra la subestación de Policía de Santa Elena, en El Cerrito, Valle

Operación militar en Santa Bárbara de Pinto. Foto: Ejército Nacional

Operación militar en Santa Bárbara de Pinto. Foto: Ejército Nacional

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Un suboficial del Ejército resultó herido y un presunto integrante de las disidencias de las FARC fue capturado tras los combates registrados en el sector de Tablones, zona rural de Palmira, Valle del Cauca.

El enfrentamiento se produjo luego del ataque con una granada y disparos contra la subestación de Policía del corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito. Como reacción, tropas de la Tercera Brigada adelantaron operaciones en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los militares se enfrentaron con presuntos integrantes de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC. Durante el combate, además de la captura, fue incautado armamento.

Las autoridades presuntamente también tienen información preliminar sobre varios integrantes de esta estructura que habrían resultado heridos y estarían siendo trasladados por miembros del grupo armado hacia otros sectores del departamento.

El Ejército mantiene operaciones en la zona para ubicar a los demás integrantes de esta estructura y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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