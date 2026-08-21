Combates en Palmira entre Ejército y disidencias Farc dejan un militar herido y un capturado

Un suboficial del Ejército resultó herido y un presunto integrante de las disidencias de las FARC fue capturado tras los combates registrados en el sector de Tablones, zona rural de Palmira, Valle del Cauca.

El enfrentamiento se produjo luego del ataque con una granada y disparos contra la subestación de Policía del corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito. Como reacción, tropas de la Tercera Brigada adelantaron operaciones en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los militares se enfrentaron con presuntos integrantes de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC. Durante el combate, además de la captura, fue incautado armamento.

Las autoridades presuntamente también tienen información preliminar sobre varios integrantes de esta estructura que habrían resultado heridos y estarían siendo trasladados por miembros del grupo armado hacia otros sectores del departamento.

El Ejército mantiene operaciones en la zona para ubicar a los demás integrantes de esta estructura y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.