Cali: equipo de rescate israelí ayudó a recuperar 14 cuerpos bajo los escombros del edificio Vanessa

Equipo de rescate israelí recuperó 14 de 22 cuerpos bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali

El equipo de rescate de Israel destacó el trabajo conjunto realizado con los organismos de socorro de Cali durante la intervención del edificio Vanessa, una de las estructuras más afectadas por el terremoto.

El general Yossi Pinto explicó que, cuando llegaron al lugar, encontraron un escenario de alta complejidad, pero resaltó la preparación, el equipamiento y la capacidad de respuesta de los equipos colombianos.

“Me encontré acá con fuerzas sumamente profesionales, también preparadas, con la capacidad, con el equipamiento correcto”, señaló Pinto.

Uno de los principales aprendizajes que se llevó la delegación israelí fue el trabajo coordinado entre los organismos oficiales y los voluntarios, además de la utilización de información para establecer cómo colapsó la estructura y determinar los posibles puntos donde se encontraban las personas desaparecidas.

En el edificio Vanessa, los equipos de rescate encontraron inicialmente a 14 personas desaparecidas bajo los escombros. Tras jornadas continuas de trabajo, lograron recuperar junto a los demás rescatistas, a las 14 víctimas y entregarlas a sus familias para recibir una sepultura digna.

“Había 14 personas desaparecidas dentro de los escombros. Logramos rescatar a las 14 personas”, explicó el general.

El equipo israelí también resaltó la solidaridad de los caleños y aseguró que quedó profundamente impresionado por el trabajo de los voluntarios y de los organismos de emergencia, que trabajaron día y noche.

Pinto aseguró que una de las principales lecciones que se llevan de Cali es que, frente a una emergencia de esta magnitud, la coordinación entre los equipos nacionales e internacionales puede ser determinante para acelerar las labores de rescate.