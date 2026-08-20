Catedral de Cali cerrada por tres años, por daños durante el terremoto

Cali, Valle del Cauca

La arquidiócesis de Cali inició la estrategia para la reconstrucción de la catedral de San Pedro y 47 templos y capillas, que sufrieron graves averías durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El obispo auxiliar de Cali, monseñor Arnulfo Moreno Quiñonez, gerente del comité de reconstrucción de la arquidiócesis de Cali, informó que el cierre de la catedral ubicada en la plaza de Caycedo se podría extender por tres años.

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El principal templo de la arquidiócesis, ubicado en el centro de la capital del Valle, sufrió graves daños en el techo, la cúpula y paredes.

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Recordó el prelado que en la historia de Cali, hubo otro terremoto en el siglo 19 y que también causó daños en la catedral y otros templos de la ciudad.

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“Los templos estarán cerrados, pero seguimos celebrando. Seguimos nosotros avivando la experiencia y la fe del pueblo creyente continua y por ello les hacemos un llamado para que se acerquen a cada templo de su barrio o comuna y hablen con el párroco para saber dónde se continuaran celebrando las eucaristías y demás servicios para la comunidad”, expresó Monseñor Moreño Quiñonez.

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Frente a las tareas para la reconstrucción, el obispo auxiliar de Cali dijo que se necesita la ayuda de todos, entre ellos feligreses y autoridades.