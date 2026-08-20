Colombia estuvo al borde de un apagón durante el terremoto, advierte la Contraloría

En medio del foro Andeg 2026, durante el espacio dedicado al rol de las instituciones, el contralor delegado Germán Castro advirtió que Colombia estuvo al borde de un apagón durante el terremoto, debido a las afectaciones que sufrió la infraestructura eléctrica.

“En el terremoto estuvimos al borde de un apagón porque más del 18% de la demanda nacional se desconectó por los daños. Para eso está programado el sistema, pero el sistema no se cayó totalmente. Se restableció afortunadamente y tenemos generación, transmisión, distribución, producción, importación de gas, transporte de gas y distribución”, señaló Castro.

El funcionario también hizo énfasis en los recursos que aún están pendientes para garantizar la estabilidad del sector energético.

“Sigue pendiente que haya el presupuesto general de la Nación para pagar el saldo del año, que no lo hay; que se pague la opción tarifaria y que los funcionarios que tienen servicios públicos en las entidades del Gobierno paguen los servicios públicos”, afirmó.

Situación económica en el Cesar

Castro también se refirió a la situación económica del departamento del Cesar y al impacto que tendría una eventual reactivación de la producción de carbón de Prodeco.

“Si en un momento dado se restablece la producción de carbón de Prodeco, se puede acabar el hambre en el Cesar”, aseguró el contralor delegado.

Finalmente, desde la Contraloría se insistió en la necesidad de tomar decisiones oportunas para garantizar la estabilidad del sistema energético.