¿Concejo de Ibagué no aprobará proyecto para la entrega del predio para el Materno infantil?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal de Ibagué, William Rosas, se refirió a la polémica que generó el personero, Educardo Espinosa, quien denunció que el proyecto que busca la cesión gratuita de un predio para la construcción del hospital materno infantil, tiene un lío jurídico debido a que según su concepto es un terreno para espacio público y no un bien fiscal.

Según Rosas, el predio si está disponible jurídicamente para hacer la cesión a la Unidad de Salud de Ibagué, “Es un bien de uso público, de goce público y se convertirá en bien fiscal cuando se haga la transferencia que se debe hacer a título gratuito”.

El cabildante de la Alianza Verde sostuvo que la construcción del hospital materno infantil es un equipamiento “Por eso creemos que es viable pasarlo a la USI, este proyecto representa una inversión de $63 mil millones para el sector salud”.

¿Por qué Educardo Espinosa se opone al proyecto?

Según William Rosas, el personero de Ibagué tiene la potestad de defender los derechos de los ciudadanos, pero en su concepto el predio si está acto para entregarlo a la Unidad de Salud.

“Esta zona es goce de espacio público, pero para equipamiento, en el equipamiento puede ser para instituciones de salud, educación, instituciones religiosas y la otra que sería para parques, no necesita cambio de uso de suelo, los otros procesos serán entre la USI y la Curaduría”.

Se espera que en la mañana de este viernes el Concejo de Ibagué defina si se aprueba o no esta iniciativa, de hundirse la iniciativa se podría poner en riesgo la inversión de $63 mil millones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Precisamente a la USI ya le transfirieron más de $18 mil millones para el proyecto.