Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 ago 2026 Actualizado 11:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Familiares y amigos de mujer secuestrada en Bochalema reclaman su libertad

Se cumplen diez días de su plagio

Reclaman libertad de mujer secuestrada en Bochalema / Foto Cortesía

Reclaman libertad de mujer secuestrada en Bochalema / Foto Cortesía

Reclaman libertad de mujer secuestrada en Bochalema / Foto Cortesía
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

El Centro Comercial Alejandría se convirtió en las últimas horas en el epicentro de las voces de familiares y amigos que reclaman la libertad de Alejandra Ibarra.

El plagio de la mujer de 42 años de edad se produjo en la zona rural del municipio de Bochalema en la vereda Terevinto, y no hay rastro de su paradero.

Después de diez días del plagio, sus allegados le piden a las autoridades establecer su paradero y quienes estarían detrás de este hecho violento.

La noche anterior, pidieron respeto por su vida, y clamaron por su libertad, en medio de cirios encendidos y de voces que se fumaron a pedir a gritos que cese el secuestro.

Este delito es uno de los que más ha crecido en esta región del oriente colombiano y que hoy mantiene privadas de la libertad a más de veinte personas víctima de este flagelo en los últimos años.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir