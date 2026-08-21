Familiares y amigos de mujer secuestrada en Bochalema reclaman su libertad

Cúcuta

El Centro Comercial Alejandría se convirtió en las últimas horas en el epicentro de las voces de familiares y amigos que reclaman la libertad de Alejandra Ibarra.

El plagio de la mujer de 42 años de edad se produjo en la zona rural del municipio de Bochalema en la vereda Terevinto, y no hay rastro de su paradero.

Después de diez días del plagio, sus allegados le piden a las autoridades establecer su paradero y quienes estarían detrás de este hecho violento.

La noche anterior, pidieron respeto por su vida, y clamaron por su libertad, en medio de cirios encendidos y de voces que se fumaron a pedir a gritos que cese el secuestro.

Este delito es uno de los que más ha crecido en esta región del oriente colombiano y que hoy mantiene privadas de la libertad a más de veinte personas víctima de este flagelo en los últimos años.