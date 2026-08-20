Incendios y agroquímicos golpean a los apicultores del Huila y advierten sobre miel adulterada

En el Huila hay alrededor de 522 apicultores y una producción de 30 toneladas. Foto Relacionada.

Neiva

La actividad apícola del Huila enfrenta dificultades por los cambios climáticos, la falta de floración y los incendios forestales. Durante la temporada de lluvias hubo buena floración, pero con la llegada del verano esta disminuyó considerablemente. A esto se suman los incendios, que amenazan las colmenas ubicadas en diferentes sectores rurales.

Durante el fenómeno de El Niño anterior se perdieron alrededor de 50 colmenas solamente en el municipio de Palermo. La escasez de floración también ha reducido la producción de miel. Actualmente, el precio del producto oscila entre 25.000 y 35.000 pesos por kilogramo.

Oscar Alfredo Flórez, de Colmena del Macizo, comento que “alerta por el uso indiscriminado de agroquímicos, que estaría provocando la muerte de numerosas abejas por envenenamiento. En el Huila hay alrededor de 522 apicultores y una producción que puede alcanzar unas 30 toneladas por cosecha, cuando las condiciones climáticas son favorables”.

Los apicultores aseguran que algunas personas inescrupulosas elaboran productos a base de azúcar, saborizantes y otros componentes, para luego agregar una pequeña cantidad de miel auténtica en la parte superior del envase. Según el gremio, cerca del 70 % de la miel comercializada en el Huila sería adulterada.