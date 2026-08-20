Aumenta el riesgo de incendios forestales en el Huila

Neiva

El Huila atraviesa un periodo de mayor riesgo de incendios forestales debido a las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño. En lo corrido de 2026, la CAM reporta 96 eventos en 24 municipios y 1.141 hectáreas afectadas por las llamas.

Los municipios que concentran el mayor número de incendios son Aipe (16), Neiva (15), Palermo (10), Campoalegre (8), Villavieja (5), Garzón (5) y Yaguará (4). También se han registrado emergencias en Teruel, Paicol, Tello, Tesalia, Hobo, Gigante, Íquira, Nátaga, Rivera y Algeciras.

Ante el incremento del riesgo, la CAM mantiene prohibidas las quemas para la preparación de terrenos destinados a actividades agrícolas. “Hemos identificado y estamos atendiendo denuncias por quemas principalmente del sector arrocero”, indicó Osiris Peralta, profesional forestal de la CAM, quien señaló que también se han atendido situaciones en municipios como Campoalegre y Hobo.

La corporación hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a prevenir nuevos incendios y evitar prácticas como la quema de basura, hojarasca o residuos. También pidió no realizar fogatas ni arrojar colillas o botellas de vidrio en zonas de bosque y pastizales.