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20 ago 2026 Actualizado 22:06

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Aumenta el riesgo de incendios forestales en el Huila

Las condiciones secas y la incidencia del fenómeno de El Niño mantienen al Huila en alerta por incendios forestales.

La CAM mantiene la prohibición de quemas en el departamento. Foto Relacionada

La CAM mantiene la prohibición de quemas en el departamento. Foto Relacionada

La CAM mantiene la prohibición de quemas en el departamento. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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El Huila atraviesa un periodo de mayor riesgo de incendios forestales debido a las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño. En lo corrido de 2026, la CAM reporta 96 eventos en 24 municipios y 1.141 hectáreas afectadas por las llamas.

Los municipios que concentran el mayor número de incendios son Aipe (16), Neiva (15), Palermo (10), Campoalegre (8), Villavieja (5), Garzón (5) y Yaguará (4). También se han registrado emergencias en Teruel, Paicol, Tello, Tesalia, Hobo, Gigante, Íquira, Nátaga, Rivera y Algeciras.

Ante el incremento del riesgo, la CAM mantiene prohibidas las quemas para la preparación de terrenos destinados a actividades agrícolas. “Hemos identificado y estamos atendiendo denuncias por quemas principalmente del sector arrocero”, indicó Osiris Peralta, profesional forestal de la CAM, quien señaló que también se han atendido situaciones en municipios como Campoalegre y Hobo.

La corporación hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a prevenir nuevos incendios y evitar prácticas como la quema de basura, hojarasca o residuos. También pidió no realizar fogatas ni arrojar colillas o botellas de vidrio en zonas de bosque y pastizales.

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