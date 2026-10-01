Sol y lluvias se alternarán en el Huila por la segunda temporada de precipitaciones

Segunda temporada de lluvias y el tránsito de la onda tropical número 52 por el país. Foto Relacionada

Neiva

En los últimos días, el Huila ha tenido jornadas con temperaturas altas que rápidamente dan paso a lluvias en diferentes sectores. De acuerdo con Jorge Chaparro, geólogo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, este comportamiento está relacionado con el inicio de la segunda temporada de lluvias y el tránsito de la onda tropical número 52 por el país.

“Esta onda tropical favorece el aumento de la nubosidad, el incremento de las precipitaciones e incluso cierta actividad eléctrica”, explicó Chaparro, al señalar que el fenómeno está generando condiciones de lluvia principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país, incluida la región Andina.

Aunque Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias, que normalmente se extiende entre mediados de septiembre y mediados de diciembre, el comportamiento está influenciado por el fenómeno de El Niño. Según el geólogo, esto puede generar alternancia entre periodos de lluvia y temperaturas elevadas.

“El hecho de que exista el fenómeno de El Niño no quiere decir que no va a llover. Vamos a estar en una temporada de lluvias influenciada por esas condiciones, con incremento en las temperaturas y una disminución de las precipitaciones esperadas para esta época”, señaló.

Para este jueves se esperan lluvias fuertes en sectores del Huila, mientras que para el viernes el pronóstico del IDEAM contempla precipitaciones de intensidad moderada en el departamento. Chaparro indicó que las lluvias podrían presentarse en distintos sectores del territorio huilense durante los próximos días.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantener el seguimiento a los pronósticos oficiales y estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en zonas donde puedan presentarse lluvias intensas o actividad eléctrica.