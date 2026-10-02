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02 oct 2026 Actualizado 01:17

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Mujer murió tras resultar herida durante ataque a bala en el puente El Tizón de Neiva

La víctima, de 44 años, viajaba en una camioneta que quedó en medio del ataque dirigido contra un hombre conocido como “Frijolito”.

Puente El Tizón, en Neiva, donde se registró el ataque con arma de fuego que dejó una mujer de 44 años fallecida. Foto Redes Sociales

Puente El Tizón, en Neiva, donde se registró el ataque con arma de fuego que dejó una mujer de 44 años fallecida. Foto Redes Sociales

Puente El Tizón, en Neiva, donde se registró el ataque con arma de fuego que dejó una mujer de 44 años fallecida. Foto Redes Sociales

Valentina Gasca

Neiva
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Un ataque con arma de fuego registrado al mediodía en el sector del puente El Tizón, en Neiva, dejó como saldo la muerte de una mujer de 44 años. El hecho habría estado dirigido contra un hombre conocido como alias “Frijolito”.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando comenzaron los disparos. En ese momento, una camioneta en la que viajaban la mujer, un joven de 21 años y otra mujer de 33 años atravesó el sector y quedó en medio del ataque.

El vehículo recibió varios impactos de bala y la mujer resultó herida. Fue trasladada a la Clínica Medilaser, donde posteriormente falleció debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

Según la información conocida, alias ‘Frijolito’ habría salido ileso tras caer de la motocicleta y escapar del lugar. El hombre había sido capturado el pasado viernes, pero posteriormente quedó en libertad por decisión judicial. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

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