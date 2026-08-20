Autoridades reclaman consejo ministerial para Norte de Santander

Norte de Santander

Los problemas de violencia presentados en las últimas semanas y que han alterado la tranquilidad de los nortesantandereanos motivan en las autoridades la realización de un consejo de ministros en el oriente del país.

La iniciativa fue sugerida por el Secretario de Seguridad ciudadana del departamento de Norte de Santander George Quintero.

El funcionario advirtió que “se hace necesario la participación del gobierno nacional, de la cúpula de las fuerzas militares y de todos los alcaldes y autoridades civiles se reúnan para tomar decisiones en torno a la situación de seguridad”.

Indicó el secretario que “existe la preocupación por hechos que se han venido presentando y que amerita el compromiso de todos para trabajar en la recuperación de la región en materia de orden público”.

Finalmente el funcionario advirtió que se necesita el acompañamiento del Estado para una región que ha sido golpeada por la violencia desde hace varios años atrás.