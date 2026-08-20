Tragedia por mina a cielo abierto en Nariño: 13 muertos y 17 heridos

A trece se elevó el número de personas muertas tras el colapso de una mina en la vereda Puerto Rico del municipio de Policarpa.

Las labores de búsqueda se extendieron hasta las horas de la madrugada en donde se logró la recuperación de los cuerpos reportados como desaparecidos.

Siete personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, confirmó a 6AMW de Caracol Radio el secretario de Gobierno, Fredy Gámez.

El funcionario señaló que al parecer los movimientos que se realizan para la extracción en el lugar causaron el desprendimiento de un talud que cayó sobre las personas que se encontraban en el lugar. Organismos de socorro y la comunidad con las mismas retroexcavadoras que estaban en el sitio lograron remover el material para encontrar a las personas reportadas inicialmente como desaparecidas.

Gámez indicó que tres de los heridos están en el centro de salud de Policarpa y su condición es estable, mientras que cuatro más fueron trasladadas hasta la ciudad de Pasto en recuperación.

Así mismo se refirió a la problemática que se presenta por la minería ilegal a cielo abierto en zonas rurales de la subregión de la cordillera en donde se presentó el incidente. “Con la Secretaría de Minas donde anteriormente se hayan entregado las concesiones se va a revisar con los campesinos, con las comunidades, con las cooperativas indígenas cómo mejorar estas circunstancias”

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, se realiza acompañamiento en el lugar para acompañar a las familias y a la comunidad afectada por esta emergencia que enluta al Departamento de Nariño.