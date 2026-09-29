Nariño es el cuarto departamento más afectado por el desplazamiento en Colombia

Pasto-Nariño

La Defensoría del Pueblo publicó el informe sobre Dinámicas de la movilidad humana forzada en Colombia, en el cual documentó los meses de enero y agosto de 2026, eventos de desplazamiento forzado masivo en el país, hechos que afectaron a cerca de 24 mil personas.

Durante el mismo periodo, la entidad registró 63 eventos de confinamiento, una situación que restringió la movilidad de más de 80 mil habitantes en diferentes regiones del país.

En el caso de Nariño la situación se concentró en municipios como Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Linares, Los Andes, Roberto Payán y Samaniego, donde, entre enero y agosto, se reportaron más de 2.550 personas afectadas por desplazamiento forzado.

Solo durante agosto, 60 familias, correspondientes a 148 personas, fueron afectadas por hechos de desplazamiento en esta región del sur del país.

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Además, de este fenómeno unas 1. 500 personas sufrieron restricciones a su movilidad por cuenta de confrontaciones armadas. Solo en el mes de agosto 500 familias del municipio de Linares enfrentaron esta situación.

El departamento del Cauca concentró el mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado, con más de 6.700 víctimas, seguido de Norte de Santander con 4.350 y Antioquia, con 3.150.

Las cifras evidencian el impacto humanitario de estos fenómenos en la población civil y la necesidad de que las autoridades adopten medidas y garanticen acciones que permitan obtener respuestas oportunas y efectivas para proteger a las comunidades.