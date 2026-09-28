Golpe a la minería en Nariño: el Ejército inhabilitó tres infraestructuras para extraer oro. Foto: suministrada.

Barbacoas-Nariño

El Ejército Nacional afectó tres complejos en donde se adelantaban labores de minería de manera ilícita.

La maquinaria e infraestructura fueron ubicadas en los municipios de Magüí Payán, Barbacoas en la subregión del Telembí.

Las tropas dejaron fuera de funcionamiento elementos, avaluados en más de mil 800 millones de pesos con los cuales se extraía de aproximadamente 10 mil 400 gramos de oro al mes, lo que significa en el mercado ilegal un monto que podría superar los 4 mil 659 millones de pesos mensuales.

Según el Ejército las operaciones afectan una fuente de financiación de la estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que estaría al servicio de alias Walter Mendoza. Además del golpe a las finanzas del grupo ilegal golpea la cadena asociada con la explotación y comercialización irregular de oro.

Maquinaría para minería inhabilitada en Nariño. Foto: Ejército Nacional Ampliar Maquinaría para minería inhabilitada en Nariño. Foto: Ejército Nacional Cerrar

Se anunció que se continuará realizando operaciones contra las economías ilícitas y en protección de las comunidades y los recursos naturales del departamento.