Este año 26 combatientes han entregado las armas en el pacífico de Nariño

Tumaco-Nariño

La Fuerza de Tarea Hercules confirmó que en el transcurso de este 2026, un total de 26 personas entre hombres y mujeres han abandonado voluntariamente las armas en el pacífico nariñense para acogerse a los programas institucionales de reintegración a la vida civil.

“El resultado que refleja el efecto de la presión operacional y del trabajo permanente que desarrollan las tropas en una de las zonas más complejas del departamento de Nariño”: aseguró el coronel William Morales Guerrero, comandante de esa unidad militar.

Entrega voluntaria de combatientes en Nariño- Foto: Ejército Nacional Ampliar Entrega voluntaria de combatientes en Nariño- Foto: Ejército Nacional Cerrar

Las acciones lideradas por soldados de la Fuerza de Tarea Hércules, se mantienen en municipios y sectores rurales del Pacífico sur, combinando operaciones militares, control territorial, inteligencia y acercamiento institucional con las comunidades.

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“Cada persona que abandona sus filas reduce su capacidad para mantener hombres en armas, sostener redes de apoyo, ejercer intimidación sobre la población y conservar presencia en sectores donde estas organizaciones buscan fortalecer sus economías ilícitas. El resultado también evidencia otro efecto de las operaciones sostenidas: abrir espacios para que quienes permanecen dentro de estas estructuras conozcan las alternativas existentes para abandonar la violencia y regresar a la legalidad”: agregó el oficial.

Este grupo de personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para acceder a los programas de acuerdo con la normatividad vigente, para avanzar en su proceso de retorno a la vida civil.