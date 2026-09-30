Este año 26 combatientes han entregado las armas en el pacífico de Nariño
El Ejército atribuye las entregas a las operaciones militares sostenidas en esta región
Tumaco-Nariño
La Fuerza de Tarea Hercules confirmó que en el transcurso de este 2026, un total de 26 personas entre hombres y mujeres han abandonado voluntariamente las armas en el pacífico nariñense para acogerse a los programas institucionales de reintegración a la vida civil.
“El resultado que refleja el efecto de la presión operacional y del trabajo permanente que desarrollan las tropas en una de las zonas más complejas del departamento de Nariño”: aseguró el coronel William Morales Guerrero, comandante de esa unidad militar.
Las acciones lideradas por soldados de la Fuerza de Tarea Hércules, se mantienen en municipios y sectores rurales del Pacífico sur, combinando operaciones militares, control territorial, inteligencia y acercamiento institucional con las comunidades.
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“Cada persona que abandona sus filas reduce su capacidad para mantener hombres en armas, sostener redes de apoyo, ejercer intimidación sobre la población y conservar presencia en sectores donde estas organizaciones buscan fortalecer sus economías ilícitas. El resultado también evidencia otro efecto de las operaciones sostenidas: abrir espacios para que quienes permanecen dentro de estas estructuras conozcan las alternativas existentes para abandonar la violencia y regresar a la legalidad”: agregó el oficial.
Este grupo de personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para acceder a los programas de acuerdo con la normatividad vigente, para avanzar en su proceso de retorno a la vida civil.
Claudia Ortega Sarria
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...