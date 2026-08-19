Investigan feminicidio en Los Andes- Sotomayor

Los Andes-Sotomayor

Las autoridades investigan un nuevo caso de feminicidio registrado en el municipio de Los Andes Sotomayor

La víctima fue identificada como Gina Alexandra Obando Zambrano de 26 años, quien era oriunda de Puerto Asís-Putumayo.

La secretaria de Equidad de Género de Nariño, Liliana Montufar rechazó categóricamente este hecho. Agregó que desde la dependencia se hizo contacto con familiares de la víctima cuyo cuerpo sin vida fue hallado abandonado en las afueras de esta población.

La funcionaria señaló que de igual manera se está a la espera del informe de Medicina Legal sobre este grave caso. Así mismo indicó que la situación de violencia contra las mujeres en Nariño sigue siendo muy preocupante, teniendo en cuenta que este año se han reportado 435 casos de violencias basadas en género, que incluyen violencia física, violencia sexual e intentos de feminicidio.

Montufar hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier caso que ponga en riesgo, la integridad y la vida de las mujeres e instó a quienes están siendo victimizadas por alguna situación en no dudar a acudir a la entidad desde donde se ha logrado a través de la “Casa Vida” proteger a mujeres y sus hijos para evitar que sus agresores sigan afectando su tranquilidad.

“Hemos salvado vidas, no importa donde estén, cuando estén en riesgo, las recibimos para brindar atención jurídica y sicológica”: anotó.