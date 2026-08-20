Cinco de las doce víctimas por el colapso de una mina en Policarpa eran mujeres

Víctimas del desplome de una mina en Policarpa - Foto: Caracol Radio

Policarpa-Nariño

La tragedia registrada en la vereda puerto Rico en el municipio de Policarpa evidencia una problemática social en este sector del departamento de Nariño, en donde adultos, jóvenes e incluso mujeres acuden a buscar su sustento en la minería ilegal enfrentándose al riesgo de perder la vida.

Al término de un Puesto de Mando Unificado en Policarpa se confirmó que fueron doce los fallecidos: cinco mujeres y siete hombres. Además, cuatro personas heridas permanecen en recuperación en centros asistenciales.

Se conocen las identidades de las víctimas

Las autoridades dieron a conocer los nombres de las personas fallecidas en el incidente, varios de ellos son miembros de una misma familia.

Diego Martín Solarte Villamarín

Jener Alsides Jaramillo Solarte

Brenny Luzcelly Gamboa Matituy

Sisleny Matituy Portilla

Kevin Sebastián Meneses López

Segundo Edilio Erazo Jaramillo

Eidy Yulieth Solarte Matituy

Gerardo Rojas Segundo

Alexandra Viviana Matituy

Lorena Solarte Matituy

Ángel Erlive Chaves Cabrera

Yimar David Eraso Matituy

Entre tanto los heridos fueron identificados como:

Ingrith Jaramillo

Bladimir Portilla

Graciela Chávez

Cristian David Portillo