Cinco de las doce víctimas por el colapso de una mina en Policarpa eran mujeres
Habitantes de la zona aseguran que la tragedia evidencia la falta de oportunidades laborales
Policarpa-Nariño
La tragedia registrada en la vereda puerto Rico en el municipio de Policarpa evidencia una problemática social en este sector del departamento de Nariño, en donde adultos, jóvenes e incluso mujeres acuden a buscar su sustento en la minería ilegal enfrentándose al riesgo de perder la vida.
Al término de un Puesto de Mando Unificado en Policarpa se confirmó que fueron doce los fallecidos: cinco mujeres y siete hombres. Además, cuatro personas heridas permanecen en recuperación en centros asistenciales.
Se conocen las identidades de las víctimas
Las autoridades dieron a conocer los nombres de las personas fallecidas en el incidente, varios de ellos son miembros de una misma familia.
Diego Martín Solarte Villamarín
Jener Alsides Jaramillo Solarte
Brenny Luzcelly Gamboa Matituy
Sisleny Matituy Portilla
Kevin Sebastián Meneses López
Segundo Edilio Erazo Jaramillo
Eidy Yulieth Solarte Matituy
Gerardo Rojas Segundo
Alexandra Viviana Matituy
Lorena Solarte Matituy
Ángel Erlive Chaves Cabrera
Yimar David Eraso Matituy
Entre tanto los heridos fueron identificados como:
Ingrith Jaramillo
Bladimir Portilla
Graciela Chávez
Cristian David Portillo
Claudia Ortega Sarria
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...