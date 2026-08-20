La Procuraduría creó el grupo de atención y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo

El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo de la Procuraduría General de la Nación

Colombia

El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo, tiene como objetivo vigilar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan sus obligaciones en la atención de la emergencia y en la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026.

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Además de verificar la administración y ejecución de los recursos públicos destinados para atender el desastre nacional, desde un enfoque transparente, eficaz y oportuno.

El equipo organizado por la Procuraduría estará conformado por las siguientes dependencias:

Procuraduría delegada preventiva y de control de gestión : Para la vigilancia preventiva de la función pública, la gestión y la gobernanza territorial y asuntos étnicos.

: Para la vigilancia preventiva de la función pública, la gestión y la gobernanza territorial y asuntos étnicos. Procuraduría delegada con funciones mixtas: Para la defensa de los derechos humanos, asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, asuntos civiles, del trabajo y la seguridad social, y la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer.

Por esta misma razón deberá elaborar informes semanales y reportarlos al coordinador, también planificar y coordinar las visitas en terreno a los territorios afectados, integrar y mantener la información del seguimiento actualizada, con el apoyo de la Dirección de Apoyo Estratégico, Análisis de Datos e Información.

Atención de la Procuraduría General en medio de la emergencia

El Ministerio Público también adelantó el seguimiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU), instalados para atender a más de 40.000 familias afectadas por el terremoto.

La Procuraduría General de la Nación decretó que los recursos destinados para atender la respuesta y recuperación de la población afectada serán manejados a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la subcuenta temporal titulada “Subcuenta Sismo 2026”, creada con la finalidad de mantener separados los recursos presupuestales y contables.

Medidas a tener en cuenta

La resolución 226 creada por el Ministerio Público el 19 agosto del 2026 prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas, ya que como población afectada de la tragedia demandan un acompañamiento diferencial en las medidas de atención, rehabilitación y reconstrucción que establezcan las autoridades estatales.

Asimismo el propósito principal del grupo esta relacionado con la permanencia en los territorios afectados y reporten en tiempo real al viceprocurador y al procurador general Gregorio Eljach.