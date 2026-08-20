El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pelea entre TV Azteca y ATP podría dejar sin internet a varias entidades y regiones de Colombia

Una disputa contractual entre ATP (Andean Tower Partners) y TV Azteca Colombia podría tener consecuencias sobre la prestación de servicios de Internet y telecomunicaciones en diferentes regiones y entidades del país.

La controversia está relacionada con el arrendamiento de 419 torres que hacen parte de la infraestructura utilizada por TV Azteca para prestar sus servicios de telecomunicaciones.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, los abogados de ambas compañías expusieron sus posiciones frente al conflicto y coincidieron en que existe una discusión económica, aunque difieren sobre la manera en que debe resolverse.

ATP asegura que TV Azteca tiene una deuda pendiente

Alejandro Mejía, abogado y apoderado de ATP, explicó que su representada es un proveedor de infraestructura y que entrega en arrendamiento los inmuebles donde TV Azteca instala los equipos necesarios para prestar sus servicios.

Según Mejía, el conflicto se debe principalmente al incumplimiento de obligaciones económicas por parte de TV Azteca.

“Se trata de un contrato que está siendo incumplido por parte de Azteca”, afirmó el abogado.

ATP sostiene que ha realizado diferentes requerimientos de pago y que las medidas adoptadas están contempladas en el contrato entre las compañías.

Mejía rechazó además que ATP esté directamente “cortando el Internet” y explicó que la compañía no tiene la potestad de desconectar a los usuarios.

“ATP no está cortando el Internet, no tiene esas potestades”, aseguró.

Según su explicación, una eventual afectación en el servicio estaría relacionada con las obligaciones de TV Azteca frente a sus proveedores de infraestructura.

TV Azteca reconoce la deuda, pero habla de obligaciones cruzadas

Fabio Humar, abogado y apoderado de TV Azteca, reconoció durante la entrevista que existe una obligación económica pendiente, pero aseguró que el conflicto no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la deuda.

“Nadie ha negado que la compañía que represento debe plata”, manifestó.

Sin embargo, explicó que TV Azteca considera que también existen obligaciones económicas a cargo de ATP y que, por esa razón, se trataría de deudas cruzadas.

Humar señaló que el contrato contempla un mecanismo para solucionar las diferencias económicas: acudir a un tribunal de arbitramento, para que un tercero determine quién tiene la razón.

El abogado cuestionó que, en lugar de acudir a ese mecanismo, se plantee la posibilidad de terminar los servicios asociados a la infraestructura.

“Esto ya no se está convirtiendo en un problema comercial, sino parecería más en una amenaza”, afirmó.

¿De cuánto es la deuda?

De acuerdo con el abogado de ATP, antes de que TV Azteca ingresara al proceso de reorganización empresarial, la deuda había llegado a aproximadamente $30.000 millones.

Posteriormente, según explicó, se afectó una póliza de cumplimiento y aproximadamente $16.000 millones quedaron reconocidos dentro del proceso concursal.

No obstante, ATP sostiene que después del ingreso de TV Azteca a la reorganización continuaron generándose obligaciones. Según Mejía, actualmente esa deuda posterior al proceso de reorganización asciende a alrededor de $10.000 millones.

TV Azteca no entregó una cifra definitiva durante la entrevista. Humar explicó que existen obligaciones mutuas y que la compañía considera que debe realizarse una compensación.

¿Qué pasaría con el Chocó?

Uno de los puntos de mayor preocupación planteados durante la entrevista fue la situación del Chocó, departamento que atraviesa la emergencia que generó el terremoto de 7.4 grados el pasado 10 de agosto.

TV Azteca advirtió que una eventual interrupción de los servicios podría afectar la conectividad en distintas zonas y entidades.

ATP, sin embargo, aseguró que las zonas afectadas por la emergencia no serán desconectadas en este momento.

Mejía explicó que se concedió un plazo adicional hasta octubre para los lugares afectados por el terremoto, con el objetivo de evitar que la situación de emergencia se vea agravada por una eventual afectación de la conectividad.

La disputa también tiene un antecedente

Durante la entrevista, el abogado de TV Azteca recordó que el año anterior ya se habían presentado problemas relacionados con la infraestructura y afirmó que en aquella oportunidad el Chocó quedó sin Internet.

Humar aseguró que por esos hechos existe una denuncia penal y sostuvo que también se habrían producido daños a elementos de infraestructura.

ATP rechazó que sus actuaciones actuales constituyan una vía de hecho y afirmó que las medidas adoptadas corresponden a mecanismos previstos en los contratos.



