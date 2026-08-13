Universidad del Magdalena se une a la jornada de donación a damnificados de El Chocó/ Unimagdalena.

Santa Marta

La Universidad del Magdalena puso en marcha la campaña “UNIMAGDALENA Solidaria: Un día por el Chocó”, una iniciativa que busca transformar la solidaridad de la comunidad universitaria en ayuda efectiva para las familias damnificadas, por el terremoto ocurrido en el Pacífico Colombiano.

La movilización institucional conecta dos territorios, en una misma corriente de solidaridad, como expresión del compromiso de la institución con otras regiones del país.

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“Hoy no basta con expresar nuestra solidaridad. Queremos convertirla en una acción concreta. Desde el Magdalena podemos tender una mano hasta el Chocó y decirles a nuestros compatriotas que no están solos”, manifestó el Rector Pablo Vera Salazar.