Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 ago 2026 Actualizado 12:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Universidad del Magdalena se une a la jornada de donación a damnificados de El Chocó

Los recursos serán canalizados mediante una organización humanitaria reconocida y con capacidad comprobada para atender a las comunidades afectadas en Quibdó y otros sectores del departamento.

Universidad del Magdalena se une a la jornada de donación a damnificados de El Chocó/ Unimagdalena.

Universidad del Magdalena se une a la jornada de donación a damnificados de El Chocó/ Unimagdalena.

Universidad del Magdalena se une a la jornada de donación a damnificados de El Chocó/ Unimagdalena.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La Universidad del Magdalena puso en marcha la campaña “UNIMAGDALENA Solidaria: Un día por el Chocó”, una iniciativa que busca transformar la solidaridad de la comunidad universitaria en ayuda efectiva para las familias damnificadas, por el terremoto ocurrido en el Pacífico Colombiano.

La movilización institucional conecta dos territorios, en una misma corriente de solidaridad, como expresión del compromiso de la institución con otras regiones del país.

Le puede interesar:

Tigresas del Magdalena se suman a la jornada de ayudas a damnificados por el terremoto

“Hoy no basta con expresar nuestra solidaridad. Queremos convertirla en una acción concreta. Desde el Magdalena podemos tender una mano hasta el Chocó y decirles a nuestros compatriotas que no están solos”, manifestó el Rector Pablo Vera Salazar.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir