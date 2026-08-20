Restos de dos víctimas de falsos positivos en Santander fueron entregados a familiares tras 19 años

Después de 19 años de búsqueda, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega que se realizó en Santander y ese denominada por sus familias y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como “digna”.

Los dos hombres, quienes vivían en Bucaramanga y se desempeñaban como vendedores, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en la vereda Caragua Baja, municipio de Tona, y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate.

“Ambos fueron engañados y luego presentados como bajas en combate, hechos que confirman que se trató de un patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrado por la fuerza pública, según investigaciones de la Jurisdicción”, dijo el magistrado Mauricio García, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que ninguno de los dos era guerrillero y que habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo antes de ser trasladados hasta la zona.

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El caso hace parte de las investigaciones por los denominados ‘falsos positivos’ en Santander. De acuerdo con la información conocida ante la JEP, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en estos hechos y sus aportes permitieron avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y en la recuperación de los cuerpos.

“Quisiera recalcarles a las víctimas que nos acompañan que los comparecientes a quienes se les otorgó la renuncia a la persecución penal tienen deberes y obligaciones con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, los cuales siguen vigentes ante este tribunal transicional”, precisó el magistrado Mauricio García durante el acto de entrega digna.

La entrega fue posible mediante la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, la JEP, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Manuel Criales Aponte, coordinador de la UBPD en Santander, destacó que con este proceso se busca dar respuesta a las familias que durante casi dos décadas buscaron a sus seres queridos. “Gracias a esta entrega digna esperamos darle respuesta a los familiares que durante más de 15 años estuvieron buscando a sus seres queridos”.

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Los restos de Diomedes de Jesús fueron entregados a su familia en Bucaramanga, mientras que los de Luis Alexander fueron trasladados a Cúcuta, de acuerdo con la voluntad de sus familiares.

Foto: Comunicaciones UBPD Ampliar Foto: Comunicaciones UBPD Cerrar