20 años de prisión a integrante de ‘Los de la M’ responsable de cinco homicidios en Barrancabermeja

Un juez de conocimiento condenó a 20 años de prisión a Cristian Tirado Almendrales, señalado integrante de la banda delincuencial Los de la M, por su responsabilidad en cinco homicidios ocurridos en Barrancabermeja, Santander, durante 2024.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas recopiladas por los investigadores permitieron establecer la participación de Tirado Almendrales en diferentes hechos violentos registrados en el Puerto Petrolero.

Estos son los homicidios que le responsabilizan:

Uno de los casos ocurrió el 8 de julio de 2024 en el barrio Brisas de Altamira, donde el hoy condenado ingresó a un establecimiento público y asesinó a su propietario. Ese mismo día, en el barrio La Paz, en el sector de la cancha de minitejo, habría participado en un ataque armado en el que murieron otras dos personas.

Otro de los homicidios se registró el 17 de julio de 2024, también en el barrio La Paz. Según la investigación, Tirado Almendrales transportó en una motocicleta a un hombre que posteriormente accionó un arma de fuego contra una persona, causándole la muerte.

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La Fiscalía también relacionó al condenado con un ataque ocurrido en el barrio 22 de Marzo, en el que dos personas fueron atacadas con arma de fuego. Una de ellas sobrevivió, mientras que la otra murió debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía señaló que Tirado Almendrales aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, luego de los argumentos presentados por el ente acusador.

Actualmente, el hombre permanece privado de la libertad en la Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón, donde deberá cumplir la condena de 20 años.