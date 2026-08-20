¿Qué es farmear aura, la tendencia que se toma las redes sociales? Así lo definen

Imagen de referencia de jóvenes bailando. Foto: Getty Images / mihailomilovanovic

En La Luciérnaga estuvo Daniel Matares, estudiante de psicología de la Universidad Externado, quien explicó qué es “farmear aura”, una tendencia que se tomó las redes sociales no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo.

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¿Qué es farmear aura?

Mencionó que la tendencia se originó en el 2024, pero ascendió durante el 2025 para tener su auge en pleno 2026.

“Este consta de cuando una persona hace algo ‘cool’ o seguro de sí mismo”, afirmó.

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Como hay formas de farmear aura, también contó que se puede perderla haciendo algo “vergonzoso”.

¿Cómo se gana una batalla de farmeo de aura?

“El que haga las cosas con más aura, gana”, dijo, dando algunos ejemplos: el ‘six seven’, el ser estoico, ser serio, ser sigma (una persona fría que se hace respetar).

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Aclaró en esos encuentros no hay contacto físico de ningún tipo, solo gestos.

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