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29 sep 2026 Actualizado 01:30

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Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 28 de septiembre: números ganadores y premios

Conozca los números ganadores y demás resultados de las loterías de Cundinamarca, del Tolima y MiLoto para este lunes 28 de septiembre de 2026.

Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 28 de septiembre: números ganadores y premios. Getty Images

Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 28 de septiembre: números ganadores y premios. Getty Images

Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 28 de septiembre: números ganadores y premios. Getty Images
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La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal Uno.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY lunes 28 de septiembre de 2026

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 4822 es: Sorteo por realizarse

Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 28 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para los martes.

El resultado del premio mayor de la Lotería del Tolima es: Sorteo por realizarse

Resultados del MiLoto del lunes 21 de septiembre de 2026

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto. Conozca a continuación los resultados:

Números: Sorteo por realizarse

David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

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