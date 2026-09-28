J Balvin rinde tributo a la fauna colombiana con su nueva propuesta ¿De qué se trata?

J Balvin es un referente de la moda en el país y vuelve a cruzar los límites con la revelación de un nuevo calzado deportivo que rinde homenaje a la biodiversidad de Colombia. En esta ocasión, la fauna del sur del país se convierte en la musa principal de un proyecto enfocado en la resistencia y la transformación personal.

Bajo la denominación Air Jordan 4 “Amazonas”, la pieza toma como eje visual los patrones y matices del caimán amarillo, una especie representativa por su capacidad de adaptación. La propuesta estética incorpora tonalidades vivas en capas de cuero con textura relieve, complementadas por el clásico emoticón sonriente del intérprete en la parte posterior.

“Cada creación representa la oportunidad de transmitir un relato único. En esta oportunidad nos enfocamos en la Amazonía de nuestra tierra y en la fortaleza de su entorno natural. Esas influencias se traducen en cada pigmento y textura”, destacó el músico sobre la conceptualización del producto.

El destape inicial del modelo se realiza en Medellín en el marco de Street Fever, el certamen de streetwear más influyente de la región. La cita permite a la fanaticada local acceder de manera anticipada a la silueta durante el cierre de septiembre.

Por su parte, la distribución masiva a escala global arrancará formalmente este 2 de octubre de 2026, fecha en la que estará al alcance del público a través de canales digitales oficiales y comercios especializados de indumentaria urbana como HYPE y Kreme.