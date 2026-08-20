Gobierno prepara nuevas subastas de energía ante riesgos de desabastecimiento y El Niño

Desde Barranquilla, el viceministro de Energía, Armando Cuello, advierte los retos que enfrenta el sector energético del país y anuncia medidas para garantizar el suministro de energía ante los próximos desafíos.

“Nosotros estamos hoy preparando subastas para poder conseguir energía en firme, en los huecos que tenemos en los próximos años, para enfrentar también cualquier capacidad adicional que se tenga disponible para enfrentar El niño, y estamos buscando todas las alternativas de energía para darle la seguridad energética al país”, dijo el viceministro.

En medio de décimo tercero Foro Energético ANDEG 2026, el viceministro de Energía, Armando Cuello, aseguró que recibieron el sector en una situación crítica y que actualmente trabajan en subastas y nuevas alternativas para garantizar energía en firme y fortalecer la seguridad energética del país ante los retos futuros.

Situación financiera de empresas como Air-e y Afinia

Además, el funcionario indicó que uno de los principales retos del sector es la situación financiera de empresas como Air-e y Afinia en la región Caribe, además de la preparación ante el fenómeno de El Niño.

“Estuvimos el fin de semana levantando tres paros en la Costa Caribe, La Guajira, Magdalena, estuvimos presentes tanto en la Guajira como en Pueblo Viejo, dando la cara al país, buscando las soluciones de una forma técnica, de una forma que dé las garantías de que esto sea sostenible en el largo plazo”, precisó.

Cuello también aseguró que se adelantan acciones para evitar un apagón, aunque afirmó que no puede garantizar que no ocurra, pero que el Gobierno trabaja junto a las entidades del sector para fortalecer la seguridad energética del país.