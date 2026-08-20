Procurador pide mesa de expertos para enfrentar crisis energética

En medio del Foro Andeg 2026, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que el país necesita una instancia especializada que permita anticiparse a las dificultades del sector energético.

“Queremos que de aquí salga establecida, institucionalmente, el funcionamiento de una mesa especializada de expertos que asuma las alertas tempranas sobre las crisis energéticas”, afirmó.

Llamado desde el Senado

Durante el encuentro, Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, también planteó la necesidad de adoptar medidas para agilizar los proyectos estratégicos de energía en el país.

“Declarar una emergencia energética en nuestro país para disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental, permisos, trámites ambientales y la consulta previa que se convierte en un obstáculo en el desarrollo económico de nuestro país. El martes a las dos de la tarde voy a radicar consulta previa en el Congreso de la República, después de 12 años que fuimos exhortados por la Corte Constitucional”, señaló.

El senador también insistió en la necesidad de avanzar en la exploración de gas y recuperar la autosuficiencia energética del país.

“Necesitamos hacer fracking ya y no proyectos piloto de investigación científica. Acá tenemos seis contratos que han sido suspendidos y necesitamos realizar fracking para recuperar una reserva natural de 2,3 terapíes cúbicos y recuperar la autosuficiencia que se ha convertido en lo más importante de la vida cotidiana de los colombianos. 37 millones de colombianos todos los días utilizan gas natural”, afirmó el presidente de la Comisión Quinta del Senado.

Las declaraciones se dieron en medio del debate sobre el futuro energético del país y las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de gas y electricidad.