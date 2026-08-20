Uninorte se prepara para un fin de semana de deporte, bienestar y solidaridad

La Universidad del Norte se prepara para recibir a la comunidad universitaria, familias y amantes del deporte durante un fin de semana dedicado al bienestar, la actividad física y la solidaridad. La cita será el próximo 29 y 30 de agosto en sus instalaciones, con una programación diseñada para que cada persona pueda elegir cómo participar.

Lea también: Conozca los trabajos eléctricos este jueves en Barranquilla y el Atlántico

Uno de los grandes atractivos será la carrera Uninorte, una competencia que contará con tres categorías para diferentes niveles de preparación: 2K, 5K y 10K. Los participantes podrán recorrer los kilómetros elegidos mientras aportan a una causa social, ya que los recursos recaudados estarán destinados al fortalecimiento del programa de becas de la Universidad del Norte.

Las tarifas de inscripción son de $120.000 para la carrera de 2 kilómetros, $150.000 para la distancia de 5 kilómetros y $170.000 para quienes acepten el reto de los 10 kilómetros.

Programación

Pero la programación no está pensada únicamente para quienes quieran correr. El sábado 29 de agosto se realizará el Health & Fitness Summit, un espacio que reunirá charlas, talleres, expertos en bienestar, actividades relacionadas con la salud y oportunidades de networking para quienes buscan mejorar sus hábitos y estilo de vida.

La agenda continuará el domingo 30 de agosto con el Coffee Party, una experiencia que combinará música, rumbaterapia, espacios para niños, oferta gastronómica y diferentes actividades para compartir en familia y disfrutar de una jornada llena de entretenimiento.

La entrada general tendrá un valor de $80.000, aunque estará incluida para quienes ya estén inscritos en la carrera.

La invitación es para que la comunidad participe en esta iniciativa que busca promover hábitos saludables, fortalecer los espacios de encuentro y aportar a la educación a través del apoyo al programa de becas de Uninorte.

El evento se desarrollará en la Universidad del Norte y los interesados pueden realizar su inscripción a través del enlace: https://bit.ly/CorreUninorteInfo